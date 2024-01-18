Золотова Домна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Домна Васильевна

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1795

Сын: Золотов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Золотов Тимофей Александрович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1799

Сын: Золотов Маркел Тимофеевич

Отец ребёнка: Золотов Тимофей Александрович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1803

Сын: Золотов Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Золотов Тимофей Александрович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Федосья Тимофеевна

Отец ребёнка: Золотов Тимофей Александрович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Золотов Тимофей Александрович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Тимофей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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