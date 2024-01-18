Золотова Домна Васильевна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Золотов Тимофей Александрович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1799
Сын: Золотов Маркел Тимофеевич
Отец ребёнка: Золотов Тимофей Александрович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Золотов Тимофей Александрович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Федосья Тимофеевна
Отец ребёнка: Золотов Тимофей Александрович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Золотов Тимофей Александрович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское