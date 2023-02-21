Шайдурова Авдотья Исаевна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова Авдотья Исаевна?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Шайдуров Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Шайдуров Сидор Елисеевич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Шайдурова Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Шайдуров Сидор Елисеевич

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Шайдурова Аксинья Сидоровна

Отец ребёнка: Шайдуров Сидор Елисеевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Шайдурова Акулина Сидоровна

Отец ребёнка: Шайдуров Сидор Елисеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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