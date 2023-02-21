Шайдурова Авдотья Исаевна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Шайдуров Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Шайдуров Сидор Елисеевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Шайдурова Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Шайдуров Сидор Елисеевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Шайдурова Аксинья Сидоровна
Отец ребёнка: Шайдуров Сидор Елисеевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Шайдурова Акулина Сидоровна
Отец ребёнка: Шайдуров Сидор Елисеевич
Работа или профессия
Неизвестно