Чижев Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Чижев Иван Никитич
Мать ребёнка: Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Чижева Марфа Никитина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1825