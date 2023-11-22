Чижев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижев Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Чижев Савелий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Чижев Иван Никитич

Мать ребёнка: Татьяна Семенова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Чижева Марфа Никитина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1825
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