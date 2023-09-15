Волобуев Илья Ильич
Место рождения
Дата рождения10.07.1919
Дата смерти12.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1919
Попал в плен (военное)
С 26.06.1941 по 12.11.1941
Ивацевичи, Ивацевичский район, Брестская область
С осени 1941 до февраля 1944 года в Демблинской крепости - цитадели и нескольких соседних фортах - размещался немецкий Шталаг 307, через который прошли около 150 тысяч советских военнопленных. Более п... Показать все
Похороны
12.11.1941
г.Деблин Польская Республика
ЦАМО РФ , Ф - 58-977527-108
Смерть
12.12.1941
г.Деблин Польская Республика,шталаг-307 умер в плену
умер в плену шталаг-307
Место жительства
До 1941