Ерёмина (Тупицына) Агрипина Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Тупицына) Агрипина Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1846 ст.

Муж: Ерёмин Акакий Михайлович

1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених уволеный по билету рядовой солдат 41 год первым браком/невестаИстобенского Троицкого прихода поч. | борисовского крест. Филиппа Лукина Тупицына... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1847 ст.

Сын: Ерёмин Дмитрий Акаков

Отец ребёнка: Ерёмин Акакий Михайлович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрона Акакова

Отец ребёнка: Ерёмин Акакий Михайлович

Рождение ребёнка
16.03.1850 ст.

Дочь: Матрена Акакова

Отец ребёнка: Ерёмин Акакий Михайлович

Смерть
После 1858
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