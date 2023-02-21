Ерёмина (Тупицына) Агрипина Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1846 ст.
1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених уволеный по билету рядовой солдат 41 год первым браком/невестаИстобенского Троицкого прихода поч. | борисовского крест. Филиппа Лукина Тупицына... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1847 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Акакий Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрона Акакова
Отец ребёнка: Ерёмин Акакий Михайлович
Рождение ребёнка
16.03.1850 ст.
Дочь: Матрена Акакова
Отец ребёнка: Ерёмин Акакий Михайлович
Смерть
После 1858