Рубцова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1925
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1925
Рождение ребёнка
19.02.1953
Сын: Рубцов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Рубцов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.02.1959
Дочь: Балабина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Рубцов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Рубцов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубцов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Рубцов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рубцов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рубцов Василий Тимофеевич