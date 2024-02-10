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Рубцова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1925

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1925

Отец: Новоженов Иван Давидович

Мать: Новоженова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
19.02.1953

Сын: Рубцов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Рубцов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.02.1959

Дочь: Балабина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Рубцов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Рубцов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Рубцов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Рубцов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Рубцов Василий Тимофеевич

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