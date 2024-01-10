Федосова (Масленникова (Шаврина По Первому Браку)) Варвара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Масленникова (Шаврина По Первому Браку)) Варвара Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1938

Муж: Федосов Илья Григорьевич

х.Кудряшев Октябрьского р-на Оренбургской области
Рождение ребёнка
15.05.1939

Дочь: Познахарева Анна Ильинична

Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
28.04.1941

Дочь: Филимонова Раиса Ильинична

Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаврин ?

Смерть
Неизвестно
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