Федосова (Масленникова (Шаврина По Первому Браку)) Варвара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1938
х.Кудряшев Октябрьского р-на Оренбургской области
Рождение ребёнка
15.05.1939
Дочь: Познахарева Анна Ильинична
Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
28.04.1941
Дочь: Филимонова Раиса Ильинична
Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаврин ?
Смерть
Неизвестно