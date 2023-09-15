Синицына (Никотина) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Никотина) Ирина Федоровна

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Место рождения

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

?.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Мекотин Федор Иванович

Мать: Агафья Гаврилова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1910

Муж: Синицин Порфирий Яковлевич

Рождение ребёнка
18.08.1914

Дочь: Демченко Мария

Отец ребёнка: Синицин Порфирий Яковлевич

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Синицын Федор

Отец ребёнка: Синицин Порфирий Яковлевич

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Сын: Синицын Павел

Отец ребёнка: Синицин Порфирий Яковлевич

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лагоха Анастасия

Отец ребёнка: Синицин Порфирий Яковлевич

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1925

Сын: Синицин Иван

Отец ребёнка: Синицин Порфирий Яковлевич

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.05.1927

Дочь: Решетникова Вера

Отец ребёнка: Синицин Порфирий Яковлевич

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
?.05.1972
Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
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