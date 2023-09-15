Синицына (Никотина) Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти?.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Мекотин Федор Иванович
Мать: Агафья Гаврилова
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
18.08.1914
Дочь: Демченко Мария
Отец ребёнка: Синицин Порфирий Яковлевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Синицын Федор
Отец ребёнка: Синицин Порфирий Яковлевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Синицын Павел
Отец ребёнка: Синицин Порфирий Яковлевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лагоха Анастасия
Отец ребёнка: Синицин Порфирий Яковлевич
Рождение ребёнка
25.01.1925
Сын: Синицин Иван
Отец ребёнка: Синицин Порфирий Яковлевич
Рождение ребёнка
05.05.1927
Дочь: Решетникова Вера
Отец ребёнка: Синицин Порфирий Яковлевич
Смерть
?.05.1972