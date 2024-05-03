Фролов Семен Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Фролов Лазарь Сергеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фролова) Ольга
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1848 по 1898
Москва, город федерального значения Москва
Садовод (ландшафтный дизайнер) | В Москве два известных объекта - Александровский сад и Цветной бульвар === https://exponat-online.ru/exhibit/19534488/?ysclid=lsz50oj87p129376389 Договор (условие) м... Показать все
Награда
1878
К тридцатилетию профессиональной деятельности был пожалован Орденом Святой Анны от Императора
Смерть
После 1899