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Фролов Семен Лазаревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1899

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Фролов Лазарь Сергеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фролова) Ольга

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 1848 по 1898
Москва, город федерального значения Москва
Садовод (ландшафтный дизайнер) | В Москве два известных объекта - Александровский сад и Цветной бульвар === https://exponat-online.ru/exhibit/19534488/?ysclid=lsz50oj87p129376389 Договор (условие) м... Показать все
Награда
1878
К тридцатилетию профессиональной деятельности был пожалован Орденом Святой Анны от Императора
Смерть
После 1899

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