Воробьев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Воробьева Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Воробьева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Матрена Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Матрена Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно