Чефонова Дарья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чефонова Дарья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Чефонов Петр Савельевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
26.04.1834
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Чефонов Петр Савельевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Чефонов Петр Савельевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чефонов Петр Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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