Кокина Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокин Михаил Алексеевич
Мать: Лопатина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
25.12.1941
Сын: Галкин Вадим Александрович
Отец ребёнка: Галкин Александр Васильевич
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Галкин Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно