Кокина Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокина Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокин Михаил Алексеевич

Мать: Лопатина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
25.12.1941

Сын: Галкин Вадим Александрович

Отец ребёнка: Галкин Александр Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Галкин Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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