Гойлик Франц — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гойлик Франц

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гойлик Вероника

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гойлик Адольф

Мать ребёнка: Гойлик Вероника

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гойлик Иван Францевич

Мать ребёнка: Гойлик Вероника

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гойлик Болеслав

Мать ребёнка: Гойлик Вероника

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гойлик Станислав Францевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корольчик Мария Францевна

Мать ребёнка: Гойлик Вероника

Смерть
Неизвестно
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