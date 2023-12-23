Гойлик Франц
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гойлик Вероника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гойлик Адольф
Мать ребёнка: Гойлик Вероника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гойлик Вероника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гойлик Болеслав
Мать ребёнка: Гойлик Вероника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гойлик Станислав Францевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корольчик Мария Францевна
Мать ребёнка: Гойлик Вероника
Смерть
Неизвестно