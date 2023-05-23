Понасенкова Винадора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понасенкова Винадора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понасенков Иван Петрович

Отец ребёнка: Понасенков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Петровна

Отец ребёнка: Понасенков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуня Петровна

Отец ребёнка: Понасенков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понасенков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царькова Хритинья

Отец ребёнка: Понасенков Пётр

Смерть
Неизвестно
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