Дубовик Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1911
Отец: Дубовик Андрей Илларионович
Мать: Дубовик Ирина Львовна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф. 679, о. 10, д. 1450
Крещение
15.06.1911
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф. 679, о. 10, д. 1450
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно