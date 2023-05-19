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Дубовик Фёдор Андреевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

15.06.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1911

Отец: Дубовик Андрей Илларионович

Мать: Дубовик Ирина Львовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф. 679, о. 10, д. 1450
Крещение
15.06.1911
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф. 679, о. 10, д. 1450
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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