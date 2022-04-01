Тихонова (Трейзе) Лидия Генриховна
Место рожденияАССР Немцев Поволжья, Добринский район, село Добринка
Дата рожденияВычислено 07.09.1938
Дата смерти01.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 07.09.1938
АССР Немцев Поволжья, Добринский район, село Добринка
Рождение ребёнка
13.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихонов Георгий Антонович
г.Воркута
Смерть
01.04.2022
г.Воркута