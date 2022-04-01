Тихонова (Трейзе) Лидия Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Трейзе) Лидия Генриховна

Место рождения

АССР Немцев Поволжья, Добринский район, село Добринка

Дата рождения

Вычислено 07.09.1938

Дата смерти

01.04.2022

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 07.09.1938

Отец: Трейзе Андрей Андреевич (Гейнрихович)

Мать: Трейзе Мария Петровна

АССР Немцев Поволжья, Добринский район, село Добринка
Рождение ребёнка
13.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Георгий Антонович

г.Воркута
Смерть
01.04.2022
г.Воркута
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