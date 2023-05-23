Тарлавин (Садчикова) Арина (Ирина?) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти26.09.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Садчиков Петр
Мать: Садчиков ?
Бракосочетание
23.10.1887
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Тарлавин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Тарлавин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.1896
Дочь: Жихарев Вера Ивановна
Отец ребёнка: Тарлавин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1899
Дочь: Рязанов Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Тарлавин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
04.?.?
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Тарлавин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарлавин Николай Иванович
Отец ребёнка: Тарлавин Иван Михайлович
Смерть
26.09.1940
Добринка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область