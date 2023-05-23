Тарлавин (Садчикова) Арина (Ирина?) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарлавин (Садчикова) Арина (Ирина?) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

26.09.1940

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Садчиков Петр

Мать: Садчиков ?

Бракосочетание
23.10.1887

Муж: Тарлавин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Тарлавин Яков Иванович

Отец ребёнка: Тарлавин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Тарлавин Петр Иванович

Отец ребёнка: Тарлавин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1896

Дочь: Жихарев Вера Ивановна

Отец ребёнка: Тарлавин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
13.09.1899

Дочь: Рязанов Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Тарлавин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
04.?.?

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Тарлавин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарлавин Николай Иванович

Отец ребёнка: Тарлавин Иван Михайлович

Смерть
26.09.1940
Добринка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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