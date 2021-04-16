Котов (Киндин) Максим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов (Киндин) Максим Алексеевич

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Место рождения

Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край

Дата рождения

16.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.2021

Отец: Котов Алексей Николаевич

Мать: Котова Ирина Владимировна

Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край
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