Москаленкова Вера Захаровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1896
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Сын: Шульга Афанасий Самсонович
Отец ребёнка: Шульга Самсон Антонович
Рождение ребёнка
?.07.1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шульга Самсон Антонович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шульга Григорий Самсонович
Отец ребёнка: Шульга Самсон Антонович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Шульга Самсон Антонович