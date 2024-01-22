Москаленкова Вера Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленкова Вера Захаровна

Место рождения

Вороньков, Київська область

Дата рождения

Вычислено 1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Вычислено 1898 г.р.
Скрыто настройками приватности
1914 г.р.
1916 г.р.

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Вороньков, Київська область
Бракосочетание
01.11.1896

Муж: Шульга Самсон Антонович

Вороньков, Київська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Сын: Шульга Афанасий Самсонович

Отец ребёнка: Шульга Самсон Антонович

Сальков, Вороньковская волость, Переяславский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульга Самсон Антонович

Сальков, Вороньковская волость, Переяславский уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шульга Григорий Самсонович

Отец ребёнка: Шульга Самсон Антонович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шульга Федор Самсонович

Отец ребёнка: Шульга Самсон Антонович

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