Исаев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1926

Отец: Исаев Иван Власович

Мать: Исаева Мария Павловна

Рождение ребёнка
30.08.1959

Дочь: Васина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Исаева Пелагея Афанасьевна

Бракосочетание
19.09.1959

Жена: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Затинацкая Елена Владимировна

Мать ребёнка: Исаева Пелагея Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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