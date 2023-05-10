Исаев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1926
Отец: Исаев Иван Власович
Мать: Исаева Мария Павловна
Рождение ребёнка
30.08.1959
Дочь: Васина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Исаева Пелагея Афанасьевна
Бракосочетание
19.09.1959
Жена: не указана
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Затинацкая Елена Владимировна
Мать ребёнка: Исаева Пелагея Афанасьевна
Смерть
Неизвестно