Смышляева Олеся Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смышляева Олеся Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1986

Отец: Зырянов Сергей Викторович

Мать: Зырянова Ольга Матвеевна

Рождение ребёнка
12.12.2010

Сын: Смышляев Адам Ярославович

Отец ребёнка: Смышляев Ярослав Николаевич

Рождение ребёнка
03.10.2013

Сын: Смышляев Елисей Ярославович

Отец ребёнка: Смышляев Ярослав Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.2017

Сын: Смышляев Лев Ярославович

Отец ребёнка: Смышляев Ярослав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смышляев Ярослав Николаевич

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