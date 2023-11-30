Смышляева Олеся Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1986
Рождение ребёнка
12.12.2010
Сын: Смышляев Адам Ярославович
Отец ребёнка: Смышляев Ярослав Николаевич
Рождение ребёнка
03.10.2013
Сын: Смышляев Елисей Ярославович
Отец ребёнка: Смышляев Ярослав Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.2017
Отец ребёнка: Смышляев Ярослав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно