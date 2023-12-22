Алексеев Михаил Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Михаил Семенов

Место рождения

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

Между 1836 и 1837 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Семен Герасимов

Мать: Алексеева Евдокия (Авдотья) Никифоровна

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
25 на момент переписи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Фекла ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Фекла ?

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Фекла ?

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Фекла ?

Смерть
Неизвестно
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