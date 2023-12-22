Алексеев Михаил Семенов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
25 на момент переписи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Фекла ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Фекла ?
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Фекла ?
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Фекла ?
Смерть
Неизвестно