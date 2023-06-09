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Россамагин Иван Иванов

Место рождения

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.09.1838

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1838

Отец: Россамагин Иван Фирстов

Мать: Россамагина Матрена Дмитриевна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика