Иванов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1890
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Иванов Павла Максимовна
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванов Павла Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
г.Оренбург (г.Чкаловск)
Смерть
Неизвестно