Иванов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1890

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Иванов Павла Максимовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванов Павла Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
г.Оренбург (г.Чкаловск)
Смерть
Неизвестно
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