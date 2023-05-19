Воробьева Ироида Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1891 или 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 или 1892 ст.
Бракосочетание
03.02.1917 ст.
Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#575 По жениху Спасской волости деревни Мостищей крестьянин Алексей Аркадиевич Фигурин, Турундаевской волости крестьянин Павел Алексеевич Бобров, По нев... Показать все
Смерть
Неизвестно