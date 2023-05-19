Воробьева Ироида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева Ироида Алексеевна

Воробьева Ироида Алексеевна

Место рождения

Ярилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1891 или 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 или 1859 г.р.

Мать

Между 1862 и 1863 г.р.

Муж

1893 или 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 или 1892 ст.

Отец: Воробьев Алексiй Jоанновъ

Мать: Воробьева Евгенiя Михайловна

Ярилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1917 ст.

Муж: Бобров Владимир Алексеевич

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#575 По жениху Спасской волости деревни Мостищей крестьянин Алексей Аркадиевич Фигурин, Турундаевской волости крестьянин Павел Алексеевич Бобров, По нев... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close