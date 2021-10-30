Карпова Аглая Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Аглая Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.2021

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.2021

Отец: Романчук Николай Сергеевич

Мать: Карпова Елена

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