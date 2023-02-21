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Лагушкин Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лагушкин Михаил

Мать: Лагушкина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лагушкин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Зайцева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лагушкин Михайил Михайлович

Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лагушкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Грибова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагушкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуйкина Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна

Смерть
1942
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