Лагушкин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Лагушкин Михаил
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Зайцева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лагушкин Михайил Михайлович
Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Лагушкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Грибова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лагушкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуйкина Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Лагушкина Анна Петровна
Смерть
1942