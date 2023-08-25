Созинов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1923
Отец: Созинов Павел
Рождение ребёнка
10.08.1946
Дочь: Швыдкова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Созинова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созинов ?
Мать ребёнка: Созинова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созинов ?
Мать ребёнка: Созинова Александра
Смерть
Неизвестно