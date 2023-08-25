Созинов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созинов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1923

Отец: Созинов Павел

Мать: Созинова Александра Павловна

Рождение ребёнка
10.08.1946

Дочь: Швыдкова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Созинова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созинов ?

Мать ребёнка: Созинова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созинов ?

Мать ребёнка: Созинова Александра

Смерть
Неизвестно
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