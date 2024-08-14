Цаплин Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Людмила Витальевна
Мать ребёнка: Цаплина(Мельникова) (Мельникова) Ольга Евгеньевна
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Цаплина(Мельникова) (Мельникова) Ольга Евгеньевна