Цаплин Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплин Виталий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Людмила Витальевна

Мать ребёнка: Цаплина(Мельникова) (Мельникова) Ольга Евгеньевна

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Цаплина(Мельникова) (Мельникова) Ольга Евгеньевна

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