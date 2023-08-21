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Якуничев Александр Николаевич
Якуничев Александр Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.05.1952
Пол
Мужской
Отец
Якуничев Николай Иванович
1918 г.р.
Мать
Якуничева (Губская) Любовь Ивановна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1952
Отец:
Якуничев Николай Иванович
Мать:
Якуничева Любовь Ивановна
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