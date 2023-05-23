Будиновский Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1945
Сын: Будиновский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Будиновская Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
21.02.1948
Дочь: Рослякова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Будиновская Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно