Будиновский Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудиновский Николай Николаевич

Будиновский Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1945

Сын: Будиновский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Будиновская Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
21.02.1948

Дочь: Рослякова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Будиновская Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будиновская Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close