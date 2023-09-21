Беляев Александр Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Беляев Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1935
Сын: Беляев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Бертова Беляева Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
22.06.1937
Дочь: Беляева Колычевская Валентина Александровна
Мать ребёнка: Бертова Беляева Елизавета Федоровна
Подвиг
1942
Рождение ребёнка
04.06.1949
Сын: Беляев Александр Александрович
Мать ребёнка: Бертова Беляева Елизавета Федоровна
Смерть
1980