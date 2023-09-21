Беляев Александр Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Александр Никитич

Беляев Александр Никитич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Беляев Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1935

Сын: Беляев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Бертова Беляева Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
22.06.1937

Дочь: Беляева Колычевская Валентина Александровна

Мать ребёнка: Бертова Беляева Елизавета Федоровна

Подвиг
1942
Рождение ребёнка
04.06.1949

Сын: Беляев Александр Александрович

Мать ребёнка: Бертова Беляева Елизавета Федоровна

Смерть
1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close