Белянина (Дудкина) Елена Афонасьевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1925
Дата смерти27.11.2016
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925
Рождение ребёнка
25.01.1946
Сын: Белянин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Белянин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белянин Алексей Андреевич
Смерть
27.11.2016