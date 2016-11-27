Белянина (Дудкина) Елена Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина (Дудкина) Елена Афонасьевна

Место рождения

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд

Дата рождения

05.03.1925

Дата смерти

27.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925

Отец: Дудкин Афонасий Николаевич

Мать: Дудкина Мария Андреевна

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1946

Сын: Белянин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Белянин Алексей Андреевич

Обухово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белянин Алексей Андреевич

Смерть
27.11.2016
Обухово, Богородский, Московская область
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