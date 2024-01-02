Зуфаров Алишер Абдумаликович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1979
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1979
Рождение ребёнка
03.02.?
Дочь: Абдумаликова Гули Раъно Алишеровна
Мать ребёнка: Зуфарова Наргиза Таировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдумаликов Ислам Алишерович
Мать ребёнка: Зуфарова Наргиза Таировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдумаликов Имран Алишерович
Мать ребёнка: Зуфарова Наргиза Таировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдумаликова Мадина Алишеровна
Мать ребёнка: Зуфарова Наргиза Таировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана