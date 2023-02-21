Скрябина (Неизвестна) Домна Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрябина Наталья Агафоновна
Отец ребёнка: Скрябин Агафон Лавреньтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Прокопий Агафонович
Отец ребёнка: Скрябин Агафон Лавреньтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Николай Агафонович
Отец ребёнка: Скрябин Агафон Лавреньтевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрябина Валентина Агафоновна
Отец ребёнка: Скрябин Агафон Лавреньтевич
Смерть
Неизвестно
Малая Крутишка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область