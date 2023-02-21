Скрябина (Неизвестна) Домна Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябина (Неизвестна) Домна Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрябина Наталья Агафоновна

Отец ребёнка: Скрябин Агафон Лавреньтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Прокопий Агафонович

Отец ребёнка: Скрябин Агафон Лавреньтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Николай Агафонович

Отец ребёнка: Скрябин Агафон Лавреньтевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Агафон Лавреньтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрябина Валентина Агафоновна

Отец ребёнка: Скрябин Агафон Лавреньтевич

Смерть
Неизвестно
Малая Крутишка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
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