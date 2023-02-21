Харланова Василиса Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Харланов Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Харланов Григорий Сидорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Харланова Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Харланов Григорий Сидорович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Харланов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Харланов Григорий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно