Харланова Василиса Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова Василиса Епифановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Харланов Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Харланов Григорий Сидорович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Харланова Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Харланов Григорий Сидорович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Харланов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Харланов Григорий Сидорович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов Григорий Сидорович

Смерть
Неизвестно
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