Оболдин Борис Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболдин Борис Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оболдин Самсон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оболдина (Синицких) Степанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
22.08.1926

Дочь: Окунцева (Оболдина) Полина Борисовна

Мать ребёнка: Оболдина (Синицких) Степанида Игнатьевна

Потанина, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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