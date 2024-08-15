Оболдин Борис Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оболдин Самсон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1926
Дочь: Окунцева (Оболдина) Полина Борисовна
Мать ребёнка: Оболдина (Синицких) Степанида Игнатьевна
Потанина, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно