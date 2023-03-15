Кувалдина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кувалдин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Кувалдин Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Кувалдин Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Кувалдин Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Кувалдин Василий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно