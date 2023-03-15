Кувалдина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувалдина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Кувалдин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Кувалдин Василий Иосифович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Кувалдин Василий Иосифович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Кувалдин Василий Иосифович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Кувалдин Василий Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувалдин Василий Иосифович

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