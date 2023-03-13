Войтинский Залман Вольфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтинский Залман Вольфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1896

Дочь: Войтинская Ревекка Залмановна

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Войтинский Илья Залманович

Мать ребёнка: Войтинская Хая Израилевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Войтинский Вольф Залманович

Мать ребёнка: Войтинская Хая Израилевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтинская Хая Израилевна

Смерть
1927
Похоронен в Витебске.
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