Войтинский Залман Вольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1896
Дочь: Войтинская Ревекка Залмановна
Мать ребёнка: не указана
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1902
Сын: Войтинский Илья Залманович
Мать ребёнка: Войтинская Хая Израилевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Войтинский Вольф Залманович
Мать ребёнка: Войтинская Хая Израилевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1927
Похоронен в Витебске.