Салихова (Абсалямова) Таскира Галяутдиновна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Абсалямов Галяутдин
Мать: Абсалямова ?
Рождение ребёнка
04.06.1954
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
19.09.1956
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
31.05.1958
Отец ребёнка: Салихов Рафкат Хамзиевич
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
14.10.1961
г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2020
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно