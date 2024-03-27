Салихова (Абсалямова) Таскира Галяутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихова (Абсалямова) Таскира Галяутдиновна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1930

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

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1958 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Абсалямов Галяутдин

Мать: Абсалямова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Рафкат Хамзиевич

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
19.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Рафкат Хамзиевич

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
31.05.1958

Сын: Салихов Рашит Рафкатович

Отец ребёнка: Салихов Рафкат Хамзиевич

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
14.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Рафкат Хамзиевич

г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Рафкат Хамзиевич

Смерть
2020
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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