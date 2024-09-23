Рябочин Василий Захарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябочина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.05.1890
Мать ребёнка: Рябочина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.06.1891
Мать ребёнка: Рябочина Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно