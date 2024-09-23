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Рябочин Василий Захарович

Место рождения

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябочина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.05.1890

Сын: Рябочин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Рябочина Анна Дмитриевна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.06.1891

Сын: Рябочин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Рябочина Анна Дмитриевна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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