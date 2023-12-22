Фетисов (Коняев) Федор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов (Коняев) Федор Тимофеевич

Место рождения

Бурдуково, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Коняев Тимофей Фетисов

Мать: не указана

Бурдуково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1714

Жена: Коняева Марья Семеновна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Фетисов Никифор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Фетисов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Фетисов Родион Федорович

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1716
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | Ревизская сказка, 1716г.
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Анисья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1719
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 1-я Ревизская сказка, 1719г.
Упоминание
1721
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | Переписная книга пришлых крестьян в лебедянских и елецких патриарших селах 1721 г. РГАДА, Ф. 236, Оп. 2, Кн. 8803 Л. 10 об. В. Федор Тимофеев 45 лет, у него жена Марья 43 лет, у ... Показать все
Упоминание
1722
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | Переписная книга Лебедянского уезда. 1722-27 гг. РГАДА, Ф. 350, Оп. 2, Д. 940 Л. 1120 об. 719 Федор Тимофеев сын Фетисов 40, У него дети Никифор 5 Иван 4 умер, ... 2, Да зять Сав... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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