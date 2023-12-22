Фетисов (Коняев) Федор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Коняев Тимофей Фетисов
Мать: не указана
Бракосочетание
1714
Жена: Коняева Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Фетисов Никифор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1716
Перепись населения | Ревизская сказка, 1716г.
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Анисья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1719
Перепись населения | 1-я Ревизская сказка, 1719г.
Упоминание
1721
Перепись населения | Переписная книга пришлых крестьян в лебедянских и елецких патриарших селах 1721 г. РГАДА, Ф. 236, Оп. 2, Кн. 8803 Л. 10 об. В. Федор Тимофеев 45 лет, у него жена Марья 43 лет, у ... Показать все
Упоминание
1722
Перепись населения | Переписная книга Лебедянского уезда. 1722-27 гг. РГАДА, Ф. 350, Оп. 2, Д. 940 Л. 1120 об. 719 Федор Тимофеев сын Фетисов 40, У него дети Никифор 5 Иван 4 умер, ... 2, Да зять Сав... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно