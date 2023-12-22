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Распутин Константин Тимофеевич

Место рождения

Иломанга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

15.05.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1854

Отец: Тимофей Емельянович

Мать: Матрона Ивановна

Иломанга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
08.02.1878

Жена: Распутин Зиновия Марковна

Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Распутин Федор Константинович

Мать ребёнка: Распутин Зиновия Марковна

Иломанга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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