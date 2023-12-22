Распутин Константин Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1854
Отец: Тимофей Емельянович
Мать: Матрона Ивановна
Бракосочетание
08.02.1878
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Распутин Федор Константинович
Мать ребёнка: Распутин Зиновия Марковна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно