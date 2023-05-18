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Коваль Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваль Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Коваль Иван Иванович

Мать ребёнка: Коваль Лизавета Пантелеевна

Рождение ребёнка
23.02.1911

Дочь: Савченко Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Коваль Лизавета Пантелеевна

Доброе, Волинська область
Рождение ребёнка
04.09.1915

Дочь: Пянтак Анна Ивановна

Мать ребёнка: Коваль Лизавета Пантелеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Коваль Николай Иванович

Мать ребёнка: Коваль Лизавета Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Семён Иванович

Мать ребёнка: Коваль Лизавета Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Лизавета Пантелеевна

Смерть
Неизвестно
Россия, Иркутская область, д. Калярты (Калярды)
Был убит во время посиделок. Кто-то ударил его, а затем уложил на лавку. Присутствовавшие думали, что он перепил и уснул, а когда хватились – он был мертв.
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