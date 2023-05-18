Коваль Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваль Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Коваль Иван Иванович
Мать ребёнка: Коваль Лизавета Пантелеевна
Рождение ребёнка
23.02.1911
Дочь: Савченко Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Коваль Лизавета Пантелеевна
Доброе, Волинська область
Рождение ребёнка
04.09.1915
Дочь: Пянтак Анна Ивановна
Мать ребёнка: Коваль Лизавета Пантелеевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Коваль Лизавета Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коваль Лизавета Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия, Иркутская область, д. Калярты (Калярды)
Был убит во время посиделок. Кто-то ударил его, а затем уложил на лавку. Присутствовавшие думали, что он перепил и уснул, а когда хватились – он был мертв.