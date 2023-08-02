Габоев Таймураз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габоев Таймураз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1973

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1973

Отец: Габоев Магомет (Мамед)

Мать: не указана

Смерть
1996
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