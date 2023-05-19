Шевцова (Лопатина) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1861
Сын: Шевцов Александр Еремеевич
Отец ребёнка: Шевцов Еремей Стефанович
Бракосочетание
11.01.1961
Еремей 36 лет женился вторым браком на местной девице 22 лет из семьи крестьян
Смерть
Неизвестно