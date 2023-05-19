Шевцова (Лопатина) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова (Лопатина) Мария Семеновна

Место рождения

Иркутское, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутское, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.11.1861

Сын: Шевцов Александр Еремеевич

Отец ребёнка: Шевцов Еремей Стефанович

Иркутское, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
11.01.1961

Муж: Шевцов Еремей Стефанович

Иркутское, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Еремей 36 лет женился вторым браком на местной девице 22 лет из семьи крестьян
Смерть
Неизвестно
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