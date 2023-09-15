Чухутин Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухутин Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Чухутин Фокий Петрович

Мать ребёнка: Чухутина Мавра Тимофеевна

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Согласно духовной книге 1827 года - ему 8 лет
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чухутин Максим Петрович

Мать ребёнка: Чухутина Мавра Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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