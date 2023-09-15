Чухутин Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Чухутина Мавра Тимофеевна
Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Согласно духовной книге 1827 года - ему 8 лет
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Чухутина Мавра Тимофеевна
Смерть
Неизвестно