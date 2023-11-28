Вилков Дмитрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилков Дмитрий Тимофеевич

Место рождения

Рязанская область, Сасовский район, д. Луково

Дата рождения

20.02.1920

Дата смерти

09.01.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская область, Сасовский район, д. Луково
Рождение ребёнка
29.05.1953

Сын: Вилков Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Шестакова Александра Андреевна

Смерть
09.01.1986
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