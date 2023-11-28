Вилков Дмитрий Тимофеевич
Место рожденияРязанская область, Сасовский район, д. Луково
Дата рождения20.02.1920
Дата смерти09.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская область, Сасовский район, д. Луково
Рождение ребёнка
29.05.1953
Сын: Вилков Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Шестакова Александра Андреевна
Смерть
09.01.1986