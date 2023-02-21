Пуршев Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1952
Рождение ребёнка
08.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности