Пуршев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуршев Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1952

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1952

Отец: Пуршев Николай Кузьмич

Мать: Пуршева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
08.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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