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Воробьев Иван Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Воробьев Савелий

Мать: Воробьева Евгения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Прасковья Дмитриевнв

Рождение ребёнка
07.05.1906

Дочь: Воробьева Кускова Федосия Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Дмитриевнв

Рождение ребёнка
27.01.1909

Сын: Воробьев Иван Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Дмитриевнв

Рождение ребёнка
25.05.1911

Дочь: Ситникова (Воробьева) Ольга Ивановеа

Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Дмитриевнв

Рождение ребёнка
1919

Сын: Воробьев Павел Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Дмитриевнв

Рождение ребёнка
25.03.1922

Сын: Воробьев Василий Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Дмитриевнв

Смерть
1943

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