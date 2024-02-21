Воробьев Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Воробьев Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1906
Дочь: Воробьева Кускова Федосия Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Дмитриевнв
Рождение ребёнка
27.01.1909
Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Дмитриевнв
Рождение ребёнка
25.05.1911
Дочь: Ситникова (Воробьева) Ольга Ивановеа
Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Дмитриевнв
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Дмитриевнв
Рождение ребёнка
25.03.1922
Сын: Воробьев Василий Иванович
Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Дмитриевнв
Смерть
1943